وزير التعليم يعلن عودة نظام التحسين للثانوية العامة: أمامك 3 فرص

شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نظام الثانوية العامة الجديد، قائلا: "الحاجة الجديدة اللي مكانتش موجودة في النظام المصري للثانوية العامة هي إن الثانوية العامة كانت حياة أو موت لأنها فرصة واحدة، إحنا مش هنخليها فرصة واحدة".

وأضاف "شوقي"، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد: "امتحان الثانوية العامة هيكون بدرجات، ولو في درجات أقل من المطلوب وعاوز تدخل طب، ممكن تخش تحسن درجتك في مادة أو كل المواد لو حابب وهتكون النمرة الأعلى هي المحسوبة وممكن نخليهم 3 محاولات".

وأضاف "شوقي"، أنَّ "الثانوية العامة لن تكون حياة أو موت والمجتهد سيدخل الجامعة ومن كانت لديه ظروفا سيجتهد ويحاول مرة أخرى".

وراعت خطة عودة المدارس مجموعة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل بعض التحذيرات من خطورة عودتها بنفس طريقتها في السنوات الماضية، لأن الأمر يشكل خطورة حقيقية على الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

يأتي ذلك في ظل المناشدات التي يقوم بها أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا فيها بتأجيل الدراسة أو إحكام خطة عودتها من الناحية الصحية، حرصا على مصلحة أبنائهم، وهو الأمر الذي راعته وزارة التربية والتعليم- من خلال المشاركين في وضع خطة العودة- والتي اشتملت على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلال تطبيقها تخفيف حدة الخطورة على الطلاب.