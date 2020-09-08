عاجل.. شوقي: الأيام التي لن يذهب بها الطالب للمدرسة لن تكون أجازة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الدولة مهتمة باللياقة البدنية والتربية والرياضية ولأجل ذلك هناك تعاون مع جهاز الرياضة والقوات المسلحة ومع وزارة الشباب والرياضة وسيم الموافاة بالتفاصيل الفترة المقبلة المطلوب في مادة التربية الرياضية السنوات المقبلة "الأيام اللي مش هيحضرها الطالب في المدرسة لن تكون أيام أجازة سيكون هناك أنشطة إما ممارسة الرياضة في مكان سيتم تحديده أو سيكون هناك واجبات سيتم تسليمها مع العودة للمدرسة وجدول للمنصات التعليمية يتابعها الطلاب".

وأضاف شوقي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، أن الأنشطة ستكون متناسبة مع عدد أيام الحضور بنسب أقل مما كانوا يحضروا كل يوم".