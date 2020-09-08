عاجل.. شوقي: الأيام التي لن يذهب بها الطالب للمدرسة لن تكون أجازة
كتب:
نرمين عفيفي
03:01 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الدكتور طارق شوقي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الدولة مهتمة باللياقة البدنية والتربية والرياضية ولأجل ذلك هناك تعاون مع جهاز الرياضة والقوات المسلحة ومع وزارة الشباب والرياضة وسيم الموافاة بالتفاصيل الفترة المقبلة المطلوب في مادة التربية الرياضية السنوات المقبلة "الأيام اللي مش هيحضرها الطالب في المدرسة لن تكون أيام أجازة سيكون هناك أنشطة إما ممارسة الرياضة في مكان سيتم تحديده أو سيكون هناك واجبات سيتم تسليمها مع العودة للمدرسة وجدول للمنصات التعليمية يتابعها الطلاب".
وأضاف شوقي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، أن الأنشطة ستكون متناسبة مع عدد أيام الحضور بنسب أقل مما كانوا يحضروا كل يوم".