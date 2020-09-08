محافظ القاهرة لسكان المحروسة 1: "الدولة كلفتني اطمن عليكم"

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم إزالة 348 عقار بمنطقة سيدي فرج العشوائية بحي روض الفرج، والتي تقع على مساحة 7,5 فدان ونقل المستحقين بإجمالى 1280أسرة إلي مساكن حضارية بـمشروع المحروسة١ بحي السلام ثان المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة، وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات

جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة منطقة سيدي فرج العشوائية" عزبة الصفيح" بروض الفرج، مؤكدا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.

وزار محافظ القاهرة، سكان عزبة الصفيح "سيدي فرج" الذين تم نقلهم إلى مساكن المحروسة 1، مؤكدا أنه جاء للاطمئنان على أهله، قائلًا: "الدولة كلفتني اطمن عليكم، والرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار ملف نقل المواطنين من العشوائيات وتوفير حياة كريمة لهم".

وأضاف، أنه استجابة لطلبات الأهالي وقرر إلغاء نسبة الزيادة السنوية 10% على شقق المحروسة 1، لمساعدتهم في الحصول على حياة كريمة ومسكن آدمي.