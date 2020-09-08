محافظ القاهرة لـ"أهالي المحروسة": الدولة كلفتني اطمن عليكم

زار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، سكان عزبة الصفيح "سيدي فرج" الذين تم نقلهم إلى مساكن المحروسة 1، مؤكدا أنه جاء للاطمئنان على "أهلنا"، قائلًا "الدولة كلفتني اطمن عليكم، والرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار ملف نقل المواطنين من العشوائيات وتوفير حياة كريمة لهم".

وأضاف عبدالعال، أنه استجابة لطلبات الأهالي وقرر إلغاء نسبة الزيادة السنوية 10% على شقق المحروسة 1، وأشار إلى أنه في خدمة المواطنين، والدولة مهتمة بسكان العشوائيات بنقلهم إلى حياة كريمة ومسكن آدمي.

وأشار إلى أن المحروسة بها كل الخدمات من ملاعب وخدمات تعليمية وصحية، موضحا أنه تم تكليف هيئة النقل العام بالدفع بسيارات لخدمة أهالي المحروسة علاوة على التركيز على مشاريع إنتاجية لتوفير فرص عمل، وأشار إلى أن الدولة حريصة على أن المشروع متكامل بكل الخدمات بمساكن المحروسة وجارٍ تسكين الأهالي.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة حددت الأماكن غير المخططة والعشوائية قبل الإزالة ويتم نقل المواطنين بعد حصرهم، وأشار إلى أنه جارٍ نقل سكان 3 مناطق عشوائية في روض الفرج واسطبل عنتر وشمال الحرفيين، قائلا: "مافيش مواطن في العشوائيات لن يكون له سكن بديل".