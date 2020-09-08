محافظ القاهرة يزور سكان عزبة الصفيح بعد نقلهم للمحروسة

يتوجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بعد قليل، لتفقد الأسر التي تم نقلها من منطقة عزبة الصفيح العشوائية بنطاق حي روض الفرج، وتم نقلهم إلى المساكن الحضارية التي وفرتها لهم الدولة بمساكن المحروسة 1 بحي السلام ثان للاطمئنان على توافر كل الخدمات لهم.

ومن المقرر قيام محافظ القاهرة بتفقد موقع الإزالة بحي روض الفرج، يأتي ذلك ردا على إدعاءات قناة الجزيرة الإرهابية بإلقاء السلطات لأثاث المواطنين من نوافذ منازلهم في منطقة "عزبة الصفيح"، الواقعة في نطاق "الحي".

رئيس "روض الفرج": سكان عزبة الصفيح أهلنا مش يهود لـ"نرمي أثاثهم"

وفى وقت سابق، رد اللواء وليد عبدالحميد، رئيس حي روض الفرج، على إدعاءات قناة الجزيرة الإرهابية بإلقاء السلطات لأثاث المواطنين من نوافذ منازلهم في منطقة "عزبة الصفيح"، الواقعة في نطاق "الحي".

وقال "عبدالحميد"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن ما تروجه القنوات المعادية، والداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية "غير صحيح بالمرة".

وأضاف: "المواطنين دول أهلنا مش يهود عشان نعمل معاهم كده"، مشيرا إلى أن القنوات المغرضة وأعداء الوطن وراء تلك الحملات والهجمات التي تحاول النيل من البلد.

ولفت إلى أن ما يحدث عبارة عن إزالة منطقة عشوائية ذات خطورة ونقل سكانها إلى مشروع إسكان المحروسة وتسليمهم وحدات مجهزة بالكامل، مشيرا إلى أنه يتم إزالة نحو 400 عقار ونقل أكثر من ألف أسرة وذلك ضمن توجهات الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

يذكر أن الشاب محمود محمد عبدالباقي الذي ادعت قناة الجزيرة بأن الشرطة قامت بإلقاء أثاث منزله من الشرفة قبل عملية الإزالة نفى تلك الادعاءات قائلا: أنا شغال حداد وتقليت اتصالات من الناس تبلغنى انه يتم إلقاء العفش الخاص بي في الشارع وهذا كلام لم يحدث على الاطلاق وإحنا كنا بنزله، وتم تسلمينا شقق في المحروسة وإن شاء الله تكون حياتنا أفضل بعد انتشالنا من العشوائيات.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة بدأت أعمال إزالة عزبة الصفيح من يومين ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة حيث جار إزالة نحو 400 عقار ونقل ما يقرب من 1300 أسرة إلى مساكن المحروسة من أجل حياة كريمة للمواطنين.