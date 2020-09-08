عاجل.. وزير التعليم: 17 موقعا منتحلين شخصيتي.. و4 منتحلين موقع الوزارة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة تعاني من قدر مخيف من الشائعات، ولكن لدينا قنوات اساسية للتواصل "هناك 17 موقع اليوم منتحلين شخصيتي و4 منتحلين موقع الوزارة وكلهم ليهم 3 مليون متابع".

وأضاف شوقي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، "عاوزين منستسلمش لهذا النوع من الشائعات.. الناس بتجتهد وبتعمل بلبلة، وياريت تتأكدوا من المصادر قبل ماتتواصلو معاها وتشوفو من اللي قال، محدش يسيب حد يقول كلام ويفلت بيه".

وشدد الوزير على أن الوزارة لم يحدث بها أي تغييرات إدارية الفترات الماضية.