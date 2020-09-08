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عاجل.. وزير التعليم: 17 موقعا منتحلين شخصيتي.. و4 منتحلين موقع الوزارة

كتب:

نرمين عفيفي
03:05 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة تعاني من قدر مخيف من الشائعات، ولكن لدينا قنوات اساسية للتواصل "هناك 17 موقع اليوم منتحلين شخصيتي و4 منتحلين موقع الوزارة وكلهم ليهم 3 مليون متابع".

 وأضاف شوقي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، "عاوزين منستسلمش لهذا النوع من الشائعات.. الناس بتجتهد وبتعمل بلبلة، وياريت تتأكدوا من المصادر قبل ماتتواصلو معاها وتشوفو من اللي قال، محدش يسيب حد يقول كلام ويفلت بيه".

وشدد الوزير على أن الوزارة لم يحدث بها أي تغييرات إدارية الفترات الماضية.

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