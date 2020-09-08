عاجل.. وزير التعليم: لن نعرب سوى الجيولوجيا بمدارس اللغات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار مجلس الوزراء بقصة التعريب بمدراس اللغات انتهى تمديده، ولكن استثناء للمرة المليون للعام الجديد سيتم تعريب الجيولوجيا فقط، ومن يرغب في تعريب مواد أخرى يترك مدرسته اللغات ويذهب لمدرسة عربي.

وأضاف شوقي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، أنه "ميآخدش الطالب مدرسة رسمي لغات وهو بيمتحن عربي، والجيولوجيا فقط سيتم تعريبها تعاطفا مع الطلاب لأنه لايوجد مدرسين كافيين يدرسون الجيولوجيا باللغات".