"التضامن" تضع 5 شروط للسكن ببيت المغتربين للدارسين فى غير محل إقامتهم

تشرف وزارة التضامن الإجتماعى، على 132 دار لإقامة المغتربين، من الجنسين الوافدين من المحافظات الأخرى، أو إحدى الدول العربية، سواء من الطلبة الذين يدرسون فى غير محل إقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن السكن يكون لفترات قد تطول أو تقصر، حسب ظروف كل منهم، وذلك وقاية للشباب من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف.

ووضعت التضامن، 5 شروط للإقامة بدور المغتربين كالتالي:

1- أن يكون محل الإقامة الدائم للمغترب خارج المدينة التي يدرس أو يعمل فيها، ويتعذر عليه الانتقال يوميا من محل إقامته إلى مقر دراسته أو عمله، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية التي تتبعها الدار، الاستثناء من هذا الشرط إذا ثبت من البحث الاجتماعي المعتمد من مديرية الشئون الإجتماعية المختصة، عدم صلاحية أسرة المغترب لإقامته معها.

2- أن يكون المغترب حسن السير والسلوك، وأن يتعهد بعدم مخالفة التعليمات والنظم واللوائح الخاصة بالدار.

3- ألا يكون مصابا بأحد الأمراض العقلية أو الأمراض المعدية.

4- أن يكون مركز المغترب متفقا مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والخاصة بالهجرة أو بإقامة الجانب.

5- أن يوافق مجلس إدارة الجمعية، التي تتبعها الدار على قبوله بها.​

وحددت إجراءات الحصول على الخدمة كالتالي:

​1- يتقدم المغترب أو المغتربة بطلب التحاق بالدار على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض، مستوفيا لكل البيانات الموضحة به، ويرفق معه صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الإلتحاق موقعآ عليها منه، ويعتمد طلب الالتحاق من المدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب، أو جهة العمل بالنسبة للعامل.

2- يقر طالب الإلتحاق بإطلاعه على لائحة الدار ويتعهد بقبول جميع شروط وتعليمات الدار ويعتمد هذا الإقرار من ولى الأمر بالنسبة لفئة الطلبة.

3- يوقع الكشف الطبي على كل مغترب أو مغتربة قبل الإلتحاق بالدار.

4- يتم سداد الرسوم والتأمين المقررين والذين يحددهما مجلس إدارة الجمعية التابع لها الدار.