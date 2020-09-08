البترول: تكرير 13.5 مليون طن زيت خام في 3 شركات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تكرير 13.5 مليون طن من الزيت الخام في 3 شركات عاملة في مجال تكرير البترول وتصنيعه.

وأضافت وزار البترول في بيان عنها، أنّ شركة النصر للبترول كررت نحو 3.7 مليون طن خام، ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز والنافتا، ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت، كما ارتفعت قيمة إنتاج معمل النصر خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 2.4 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 7% على العام السابق.

وأوضحت شركة القاهرة لتكرير البترول، تكرير 7.3 مليون طن من الزيت الخام في معملي مسطرد وطنطا، وإنتاج 9 ملايين طن منتجات بترولية، لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلي من بنزين 80 و92 وغيرها من المواد البترولية.

كما نجحت شركة السويس لتصنيع البترول والتي كررت 2.5 مليون طن من الزيت الخام بزيادة تقدر بـ51% عن كمية الزيت التي تجرى تكريرها العام السابق.