القاهرة للبترول: تكرير 7.3 مليون طن زيت خام بمعملي مسطرد وطنطا

قال المهندس هشام البُكل رئيس شركة القاهرة لـ تكرير البترول، إنّه جرى تكرير 7.3 مليون طن من الزيت الخام في معملي مسطرد وطنطا، وإنتاج 9 ملايين طن منتجات بترولية، لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلي من بنزين 80 و92 والنافتا والبوتاجاز والسولار ووقود النفاثات والمازوت والكيروسين والمذيبات العطرية، من خلال تكرير هذه الكمية الكبيرة من الزيت الخام.

وأضاف أنّه جرى إنتاج 3.6 مليون طن من المازوت لمعمل المصرية للتكرير، لافتا إلى أنّ قيمة إيرادات الشركة بلغت نحو 3 مليارات جنيه، محققة نسبة زيادة 14% على العام السابق.