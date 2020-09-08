7 منصات إلكترونية تدعم تفاعل الطلاب في العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن إتاحة مجموعة من المنصات الرقمية التكنولوجية، التي من شأنها المساهمة في تطبيق نظام التعليم عن بعد.

وقال شوقي خلال مؤتمر عقده بمقر ديوان عام الوزارة، أن الوزارة قد شرعت في تأسيس وتنفيذ مجموعة من المنصات الالكترونية، التي يستطيع الطالب الدخول عليها والاستفادة منها قدر المستطاع ، خاصة وأنها تطبق فكر وأيديولوجية الوزارة في التعلم، مشيرا الى أن أهم تلك المنصات تتمثل في

أولا القنوات التعليمية، والتي يجري حاليا العمل على تطويرها وتحويلها إلى فصول افتراضية تعمل وقت " فترة الدراسة "

ثانيا: منصة البث المباشر " بث مباشر للحصص الافتراضية واتاحتها على يوتيوب"

ثالثا: منصة أدمودو للتواصل الدائم بين المعلمين وأولياء الأمور

رابعا : المنصة الالكترونية والتي تحتوي على محتوى تفاعلي رقمي متصل بالمناهج الدراسية

خامسا: مكتبة الكتب الالكترونية كتب الكترونية تفاعلية للشهادة الإعدادية

سادسا : مكتبة الدروس الالكترونية دروس الكترونية في جميع المواد من قبل أفضل معلمين

سابعا: أسأل المعلم ، الاعتماد على المعلم كركيزة أساسية للعملية التعليمية من خلال اسأل المعلم للشهادة الاعدادية

وأضاف شوقي خلال مؤتمر إعلان خطة العام الدراسي الجديد ، أن المجموعات المدرسية سيتم تنظيمها لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة ، وكذلك تنظيم مجموعات تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي ولكن تحت إشراف الإدارة التعليمبة ، وذلك من خلال تجهيز قاعات للمجموعات بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نجو التعلم الالكتروني

وأكد الوزير على أن مجموعات التقوية اختيارية في المواد المدرسية بالمدارس الرسمية ، على أن يحصل المعلم علة مقابل 85% ن قيمة الدخل ، قائلا " يارب المدرسين يبقوا مليارديرات طالما شاطرين وبيشتغلوا قانوني"

يأتي ذلك في ظل المناشدات التي يقوم بها أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا فيها بتأجيل الدراسة أو إحكام خطة عودتها من الناحية الصحية، حرصا على مصلحة أبنائهم، وهو الأمر الذي راعته وزارة التربية والتعليم- من خلال المشاركين في وضع خطة العودة- والتي اشتملت على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلال تطبيقها تخفيف حدة الخطورة على الطلاب.