محافظ أسوان يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات: واجب وطني

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لجنتي مدرسة أبطال أكتوبر وقصر الثقافة، للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية الجاري تنفيذها داخل وخارج اللجان للوقائية من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للأجواء الانتخابية، ضمن جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي تجرى خلال يومي 8 و 9 سبتمبر الجاري.

ووجه عطية الدعوة لجميع قوى المجتمع الأسواني بالنزول إلى صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم للاختيار من يمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة بمجلس الشيوخ.

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات واجب ومسؤولية وطنية، تقع على عاتق كل مواطن مصري محب لوطنه ويتمنى بناء مستقل مشرق لأبنائه وللأجيال القادمة.