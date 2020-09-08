مكافأة الوزير للمعلمين في العام الجديد.. تدريب ومجموعات وإعادة الهيبة

أثني الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على دور المعلم في منظومة التعليم الجديدة، والذي اعتبره أيقونة نجاحها، مشيرا الى وجود ما يقرب من مليون و300 ألف معلم عاملين في الوزارة بخلاف الإداريين.

وأكد الوزير خلال مؤتمر إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد، على اعتماد تدريب المعلمين في أكاديمية تدريب جديدة، سوف تمنحهم شهادات جودة حقيقية، تُشير إلى اجتياز المعلم للتدريبات بشكل فعلي ، مشيرا إلى أن هذا العام الدراسي 2020 – 2021 ، سيشهد عودة هيبة المعلم والمدرسة على حد سواء، وسيكون عام عودة الطلاب للمدارس وليس ابتعادهم عنها .

وأضاف، أنه سيتم تفعيل نظام المجموعات المدرسية، والتي سيتم تنظيمها لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة ، وكذلك تنظيم مجموعات تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي ولكن تحت إشراف الإدارة التعليمبة ، وذلك من خلال تجهيز قاعات للمجموعات بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نجو التعلم الالكتروني

وأكد الوزير على أن مجموعات التقوية اختيارية في المواد المدرسية بالمدارس الرسمية ، على أن يحصل المعلم علة مقابل 85% ن قيمة الدخل ، قائلا " يارب المدرسين يبقوا مليارديرات طالما شاطرين وبيشتغلوا قانوني"

وقال وزير التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة سوف يخضعون لنظام تقييم حديث بشكل كامل، لن يتواجد فيه مرة أخرى أي تعاملات ورقية سواء من طباعة الأسئلة أو تصحيحها، وكذلك سيتم إلغاء التظلمات، لأن الامتحانات ستجري الكترونيا، والطالب سوف يحصل على نتيجته فور انتهاءه من أداء الامتحان .

يأتي ذلك في ظل المناشدات التي يقوم بها أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا فيها بتأجيل الدراسة أو إحكام خطة عودتها من الناحية الصحية، حرصا على مصلحة أبنائهم، وهو الأمر الذي راعته وزارة التربية والتعليم- من خلال المشاركين في وضع خطة العودة- والتي اشتملت على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلال تطبيقها تخفيف حدة الخطورة على الطلاب.