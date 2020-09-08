رئيس تعليم النواب يوجه رسالة لأولياء الأمور :اطمئنوا

أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة ستدرس خلال الساعات القادمة كافة التفاصيل التي تم الإعلان عنها اليوم على لسان دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والخاصة بنظام الدراسة الجديد للفصول الدراسية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وقال "هاشم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": استمعنا من قبل إلى الخطوط العريضة لنظام التعليم الجديد من الوزير الدكتور طارق شوقى والمسئولين بوزارة التربية والتعليم في اجتماعات اللجنة البرلمانية بدور الانعقاد السابق، لافتا إلى أن اللجنة على استعداد لدعوة وزير التربية والتعليم خلال الفترة القادمة لبحث الاستفسارات إذا تطلب الأمر.

ووجه رئيس لجنة التعليم بالنواب نداءا لأولياء الآمور قائلا: اطمئنوا سيكون عام دراسي جيد لكل أبنائنا من الطلاب، وستمر أيام الدراسة بيسر ودون عناء.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد أشار إلى إن نظام التعليم من "كي جي 1" وحتى الصف الثالث الابتدائي بداخله أكثر من 8 ملايين طالب، ومن الصف الرابع حتى الصف السادس الابتدائي به 6 ملايين طالب، ومن الصف الأول الاعدادي وحتى الصف الثالث الاعدادي 5.2 مليون طالب، والمرحلة الثانوية 1.8 مليون طالب، وكل مرحلة ستتعامل بشكل مختلف بالعام الدراسي الجديد.

وأشار "شوقي"، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، إلى أن وزارة التعليم أعدت ضوابط سترسلها للإدارات التعليمة والمدراس، ولن تتواجد الكثافة العددية للطلاب بالتوقيت نفسه بالمدرسة ذاتها، مشددًا على وجود عدد هائل من مصادر التعلم للطلاب حسب المرحلة التعليمية وحسب الأدوات المتاحة لديه.