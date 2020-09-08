"الهيئة القومية للتأمينات": القضاء على التزاحم في صرف المعاشات

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن الهيئة تضع نصب أعينها تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، والتي تبدأ بحصول المستحقين على جميع حقوقهم التأمينية في أقل وقت ممكن وبطريقة جيدة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن البطاقات الحالية التي تصدرها الهيئة ويتم صرف المعاشات الشهرية لما يقارب من 6.5 مليون مواطن، هي بطاقات سحب نقدي فقط.

ولفت إلى أنه بالنسبة لحالات استحقاق المعاشات الجديدة والحالات التي فقدت بطاقات الصرف الحالية، فقد يتم الصرف لها ببطاقات بنكية ذكية "كروت ميزة"، والتي تدعم عمليات السحب النقدي، بالإضافة إلى دعم عمليات الشراء من المحال التجارية والمواقع الإلكترونية وسداد كافة المستحقات الحكومية، وكذلك عمليات السحب والإيداع النقدي على ماكينات الصراف الآلي، وكافة الخدمات المصرفية الأخرى.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أطلقت 3 أنظمة جديدة للمعاشات يتم تطبيقها تدريجيا وعلى مراحل، ويتم الاختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش الفترة المقبلة "جدد"، أو الذين يصرفون معاشهم فعليًا وفقدوا بطاقة صرف المعاش "الفيزا"، أو رقمها السري.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تتجه نحو تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر لهيئة رقمية، لافتًا إلى أن المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، والتي تعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية عبارة عن أرشيف، مضيفًا أنه سيعمل على ربط التأمينات مع أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيًا.