صور.. عارضة أزياء إسرائيلية تلوح بعلم بلدها في جلسة تصوير إماراتية

شاركت عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاجر، اليوم، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في جلسة تصوير مشتركة مع عارضة الأزياء أناستازيا باندارينكا، الروسية المقيمة في دبي، وكانت الجلسة الاستثنائية لعارضتي الأزياء وهما ترتديان "البيجامات".

وجاءت جلسة التصوير في الصحراء على مشارف مدينة دبي، التي تزدان بناطحات السحاب، حيث لوحت "تاجر"، التي ارتدت بعضا من ملابس النوم ضمن مجموعة "برينسس" من إنتاج شركة "دلتا إسرائيل" الجديدة، بعلم إسرائيل. وكان بجانبها أناستازيا باندارينكا، عارضة أزياء روسية مقيمة في دبي، والتي لوحت بالعلم الإماراتي.

ودشنت الإمارات وإسرائيل أول رحلة ركاب تجارية بين البلدين الأسبوع الماضي، على الرغم من وصول "تاجر" في رحلة تجارية مختلفة، وذلك بعد بدأ اتفاق سلام تم التوصل إليها بين البلدين بوساطة أمريكية في 13 أغسطس الماضي.

وقالت عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاجر إن "وجودها في دبي من أجل التصوير يعني الكثير بالنسبة لها"، وأضافت في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: "شرفت أن أكون أول عارضة أزياء إسرائيلية تقوم بالتصوير هنا. أنا فخور للغاية بأن... أمثل بلدي وأتواجد هنا." وتابعت: "أشعر بأمان شديد عندما أقول إنني من إسرائيل".

ووصلت الشابة الإسرائيلية، البالغة من العمر 21 عامًا إلى الإمارات، بجواز سفرها الدنماركي حيث لا يزال السفر بجواز سفر إسرائيلي يواجه صعوبات على الرغم من تحركات البلدين لبدء خدمة الهاتف وأنشطة التواصل الآخر، بحسب "أسوشيتد برس".

ملابس عارضة الأزياء الإسرائيلية "البيجامات" كانت تحمل صورة سندريلا (إحدى شخصيات ديزني). فيما ارتدت العارضة الأخرى "بيجاما" تحمل صورة "سنو وايت"، و"البيجامتان" من إنتاج شركة الأزياء الإسرائيلية "فيكس" وكانتا تحملان كلمة "رويال".