4 دول تعلن توفير لقاح كورونا ومخاوف من الموجة الثانية

تشهد عدد من الدول الأوروبية زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط مخاوف من الموجة الثانية، وسجلت حالات الإصابة اليومية في بريطانيا ارتفاعاً بلغ ألف حالة خلال أغسطس.

سجلت إسبانيا 2440 إصابة خلال يوم، لتصبح أول دولة فى غرب أوروبا تسجل 500 ألف إصابة، بعد أن دخلت الموجة الثانية من الوباء، تزامناً مع إعادة فتح المدارس.

وقال نائب كبير أطباء إنجلترا إن «الزيادة فى عدد حالات الإصابة تثير قلقاً كبيراً، فالناس استرخوا أكثر مما يجب خلال الصيف»، منبهاً إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات، وقال: «إذا لم نتوخَّ الحرص فسنواجه موقفاً صعباً».

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأول، أنّ لقاح كورونا قد يكون جاهزاً بحلول أكتوبر المقبل، مضيفاً: «قمنا بعمل مذهل وبسرعة لم يرَها أحد من قبل».

ووصف «ترامب» منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، بأنه غبي، وطالب بالاعتذار عن خطابه الذي وصفه بأنه طائش ومناهض للقاحات، حيث اتهم «بايدن» ترامب بتعريض الأرواح للخطر.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية أن الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من كورونا خضعت للاختبارات الضرورية، وجرى إدخاله إلى التداول العام، منوهة بأنّ تطعيم المتطوعين ضد الفيروس في مرحلة ما بعد تسجيل اللقاح سيبدأ الأسبوع الحالي.

وعرضت الصين لقاحات محلية ضد فيروس كورونا من إنتاج الشركتين الصينيتين «سينوفاك بايوتك» و«سينوفارم»، وقدمت اللقاحات إلى العامة في المعرض التجاري بالعاصمة الصينية هذا الأسبوع.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، جاهزية لقاح جامعة «أكسفورد»، المضاد لفيروس كورونا في وقت مبكر من العام المقبل، موضحاً في الوقت ذاته، أنّه قد يكون جاهزاً بنهاية العام الحالي في أفضل الأحوال.