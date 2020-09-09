حظك اليوم الأربعاء 9-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي علم الفلك على مطالعة الحظ اليومي للأبراج، سواء كان البرج الخاص بهم أو المقربين منهم، كما يتحدد الصفات الخاصة بكل شخصية على حدى وفق البرج الخاص به، وتقدم "الوطن" خدمة يومية هي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تشعر باستقرار نفسي وتمدك الأفلاك بروح خيال تساعدك في حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك دراسة خطواتك المهنية ووضعك المالي دراسة متأنية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك وعليك أن تعبّر بهدوء عن مشاعرك وأفكارك وتسيطر على مشاعر التوتر والعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تطرق كل الأبواب لتحقق التفاهم مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تنظم جهودك وتعتني بصحتك وتعمل في صمت وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم تساعدك الأفلاك على القيام بنشاطات ممتعة وتحصل على الدعم بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالمزاج الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا.. فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل الأدوات التي تجعلك ناجحا وقادرا على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك بلقاءات دافئة وتتواصل بحب مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المهنية والمالية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تخطط جيدا للتواصل بصورة أفضل مع من تحب وتتخذ مواقف إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر، مما يخلق لك ضغوط أنت في غنى عنها.. انتبه أيضا لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان شريكك كي تستطيع أن تتفهمه.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس قد يلقى على عاتقك اليوم مسئوليات ومع ذلك تنظم جهودك جيدا وتبدو نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ ويعدك ذلك بقضاء أوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لإثبات نفسك ولقضاء أوقات موفقة مع الزملاء والأصدقاء من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب يعدك بالحب وبالمشاعر الحلوة والإيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس في مواجهة برجك وعليك بالتماسك أمام العقبات لتتغلب عليها وانتبه لحقوقك ولا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن الاستماع المتبادل يقلل الفجوة مع الآخرين.. قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.