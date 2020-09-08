حظك اليوم الثلاثاء 8-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتميز بحبه لاستقلاليته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. واليوم عليك ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب إثارة المواضيع الحساسة مع من تحب أو مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو لاعب الكرة رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.