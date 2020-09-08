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حظك اليوم الثلاثاء 8-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:09 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يتميز مولود برج القوس بحبه للسفر والتنقل، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل العمل والصحة، وقد يجعلك ذلك تبدو نشيطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك قدرة كبيرة على التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

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