حظك اليوم الثلاثاء 8-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وقد يساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد يساعدك الفلك على الخوض في جدال الهدف منه التعاون والتكامل.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.