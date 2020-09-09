حظك اليوم الأربعاء 9-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بالثقة بالنفس والجدية في العمل والحنان وحب مساعدة الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك بدراسة خطواتك المهنية ووضعك المالي دراسة متأنية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك وعليك أن تعبّر بهدوء عن مشاعرك وأفكارك وتسيطر على مشاعر التوتر والعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.