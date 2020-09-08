حظك اليوم الثلاثاء 8-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يسعى لتحقيق أهدافه ومن الصعب أن يصاب بالإحباط، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل جيدا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أبريل.