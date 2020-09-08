س و ج.. كل ما تريد معرفته عن العام الدراسي الجديد

أعلن د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ قليل تفاصيل العام الدراسي الجديد 2021 والذي حمل نظاما جديدا ومختلفا للحضور في المدارس، بالإضافة إلى الكشف عن مواد جديدة ستضاف للمناهج التعليمية الجديدة بالتعاون مع عدد من الوزارات.

وكشف الوزير عن نظام الاختبارات الجديد للثانوية العامة، بالإضافة إلى مكتبة مصر الرقمية والقنوات التعليمية التي ستبث على مدارس الساعة المناهج للطلاب.

ما توقيت العام الدراسي الجديد؟

تنطلق الدراسة يوم 17 أكتوبر في المدارس والجامعات، فيما تبدأ بالمدارس الدولية يوم 15 سبتمبر الجاري، لكن فيما يخص التعليم الفني سيعلن فيما بعض بمؤتمر آخر.

ما نظام حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد؟

نظام التعليم مقسم، البداية بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي والتي تنقسم إلى قسمين الأول: مدار الفترة الواحدة ويكون فيها الحضور 4 أيام في الأسبوع والثاني مدارس الفترتين ويكون نظام الحضور فيها 3 أيام في الأسبوع، لكن فيما يخص الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فيومان في الأسبوع لمدارس الفترة الواحدة و 3 أيام في الأسبوع لمدارس الفترتين.

أما فيما يخص المرحلة الإعدادية والثانوية فالحضور يكون يومين أسبوعيًا، على أن يكلف الطلاب بواجبات مدرسية وأنشطة رياضية لرفع اللياقة البدنية بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة وتكون إجبارية. ووضع الوزير قاعدة رئيسية وهي أن كل مدير مدرسة مسئول عن زيادة عدد الحضور وفق ما يراه مناسبًا وستوزع كل مدرسة على طلابها جدولها الخاص.

هل هناك مواد جديد تضاف للمناهج؟

نعم، هناك مواد جديدة تضاف للمناهج.. المادة الأولى للصف الثالث الابتدائي وتسمى "القيم واحترام الآخر"، والمادة الثانية للصف الثانوي وتسمى "بناء الشخصية الوطنية" بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

ماذا عن نظام الامتحانات لمرحلة الثانوية العامة؟

هناك تطورات جديدة في اختبارات الثانوية العامة، وضرب الوزير مثالًا على نظام وضع الامتحان الجديد قائلًا : "نظام التعليم الجديد علم الفيزياء له نواتج، ولكن ناتج حصيلة بها أسئلة "بنك أسئلة" والأسئلة موزعة بمستوى صعوبة".

وتابع: "الامتحان هيكون عبارة عن امتحان يقيس نواتج التعلم يفصله الحاسب الآلي ويتم تفصيل 4 أسئلة بنفس المقياس ولن يكون هناك طالبان لديهما نفس الأسئلة أو نفس الامتحان وبالتالي التسريب والغش سينتهي تمامًا"، كما أكد الوزير أن الثانوية العامة لن تعود حياة أو موت سيكون هناك 3 اختبارات لكل مادة في 3 توقيتات مختلفة وسيتم اعتماد النتيجة الأكبر قائلًا : "الأول مش هيجيب 100% ثاني وهيجيب 80% وهيدخل بها طب وهندسة". كما أكد الوزير أن وضع الامتحان إلكترونيًا والإجابة كذلك وتصحيح الامتحان فورًا، حيث سيعرف الطالب نتيجته فورًا".

فيما يخص تسجيل الحضور والغياب؟

سيتم تسجيل الحضور والغياب لأن العام الدراسي الجديد عام دراسي عادي هنأخد الغياب والحضور وأعمال السنة وطابور الصباح ما اتلغاش وسنمنح صلاحية كبري لمدير المدرسة بما يراه مناسبا من اجراءات احترازية".

ماذا عن تعريب بعض المواد في مدارس اللغات؟

قرار مجلس الوزراء بقصة التعريب بمدارس اللغات انتهى تمديده ولكن استثناء للمرة المليون للعام الجديد سيتم تعريب الجيولوجيا فقط ومن يرغب في تعريب مواد أخرى يترك مدرسة اللغات ويذهب لمدرسة عربي.

ماذا عن مشروع "كل طفل متصل"؟

مشروع "كل طفل متصل" مشروع طموح يهدف لأن يكون الطالب من الابتدائية وحتى الاعدادية متصلًا بالإنترنت، كما يحتاج إلى 13 مليون جنيه لن تتحمل الدولة تكاليفه بالكامل لكن تقدر تخفض الأسعار عند شركات المحمول ومن الممكن تقسط لأولياء الأمور على مدار 3 سنوات ومن غير أرباح.

ماذا عن الكتب الورقية والمكتب الرقمية؟

لن يعود هناك كتب إلكترونية، هناك مشروع تعلم جديد وهو مكتبة الدروس الإلكترونية ويشبه مكتبات الأفلام من المرحلة الإعدادية للثانوية متابًعا: "هيكون فيه أفلام مكثفة فيها أفضل الأساتذة وهيشارك في تنفيذ الأفلام أفضل المعلمين".