"المتحدة" تنظم حفلا ساحرا لقرعة كأس العالم لكرة اليد

شهدت منطقة الأهرامات حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد للرجال الـ 27، والتي ستقام في مصر في يناير 2021.

بدأ الحفل بفقرة موسيقية لفرقة الفنان عمر خيرت تلاها فقرة راقصة على أنغام أغاني أم كلثوم ثم كانت فقرة الألعاب النارية وتبعتها مراسم القرعة الرسمية وحسب قواعد الاتحاد الدولي وقام النجوم خالد النبوي وإنجي المقدم بتقديم بعض الفقرات الفنية للحفل.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، إن شركات المجموعة استعدت لهذا الحفل بعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة للبطولة وممثلي اتحاد كرة اليد المصري والاتحاد الدولي للعبة ليخرج حفلا ساحرا، تم نقله على تلفزيونات دول العالم.

وأفاد صالح أن مجلس إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسي، أعطى كل الدعم وسخر كافة إمكانات شركات المجموعة في تنظيم ونقل هذا الحدث العالمي بمقاييس عالمية ليخرج بالشكل المميز واللائق بمصر وقدرات الشركات المصرية في تنظيم فعاليات قارية ودولية على أعلى مستوى.

شهد الحفل السيد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي ووزير الشباب والرياضة المصري د. أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي المهندس حسن مصطفي ورئيس الاتحاد المصري هشام نصر ومدير البطولة حسين لبيب وأشاد الجميع بالعمل الجماعي والمميز للشركات جميعًا وخاصة شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي.

وأسفرت قرعة البطولة التي يشارك فيها 32 منتخبًا لأول مرة عن تشكيل المجموعات الثمانية للبطولة ومن ضمنها المجموعة التي سيلعب بها المنتخب المصري مع منتخب السويد ومنتخب التشيك ومنتخب آخر ما زال في دور التأهيل من أمريكا الجنوبية.

وقدمت المذيعة جاسمين طه فعاليات القرعة وبعض اللقاءات على المسرح مع النجوم المصرية لكرة اليد والذين حققوا إنجازات عالمية في اللعبة.