محافظ الجيزة يتابع سير جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ
كتب:
الوطن
04:25 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
يواصل مواطنى محافظة الجيزة التوافد على اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم فى جوله الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ فى جوله الاعادة والتى بدأت على مستوى المحافظة في الموعد المقرر لها في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية مؤكدًا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى التعامل الفوري مع أية أحداث طارئة حرصًا على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر دون أية معوقات.
وأضاف المحافظ أن هناك تفعيل مستمر للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والطب البيطري للاستمرار في التطهير والتعقيم للجان الانتخابية في كافة أماكن تواجدها بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعية المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي إضافة إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الإسعاف والإطفاء أمام اللجان للتجاوب فورًا مع أية طوارئ، بالإضافة إلى التشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة حرصًا على سلامة الجميع.