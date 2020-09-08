"الزراعة" تعلن بدء حصاد محصول الأرز لـ3 آلاف فدان في كفر الشيخ ودمياط

أعلن قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء موسم حصاد محصول الأرز، لمساحة إجمالية بلغت حوالي 3 آلاف فدان، في مزارع قطاع الإنتاج بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الانتاج، إن إجمالي المساحة الجاري حصادها بمزارع القطاع في محافظة كفر الشيخ بلغ حوالي ألفي فدان، فضلًا عن 1000 فدان يتم حصادها حاليا بمزرعة السرو في محافظة دمياط.

وأشار السباعي إلى أن المحصول هذا العام مبشر، حيث بلغ متوسط الإنتاجية للفدان حوالي 20 أردبا، لافتا إلى أنه جرى الاعتماد على أدوات الحصاد الحديثة، لإنجاز عمليات الحصاد في أسرع وقت ممكن.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج، أنه يجري توجيه جزء من المحصول لإنتاج التقاوي، كذلك جزء لمضارب الأرز التابعة لوزارة التموين، ليجري طرحه في المنافذ، بأسعار مناسبة للجمهور.