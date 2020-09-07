مساعد وزير الزراعة يتفقد أعمال التلقيح الاصطناعي للماشية بأسيوط وسوهاج

تفقد اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشؤون الخدمات البيطرية، مديريتي الطب البيطري بمحافظتي أسيوط وسوهاج، للوقوف على مستجدات العمل في أعمال التلقيح الاصطناعي للماشية بالمحافظتين.

وعقد مساعد وزير الزراعة، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات البيطرية وأقسام مديرية الطب البيطري باسيوط، بحضور الدكتور خالد بكرى مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، للاطمئنان على كل الأعمال.

وتمّ الاجتماع بمديري الإدارات بالمديرية للاطلاع على آخر المستجدات في أعمال التلقيح الصناعي للماشية والوقاية والمجازر.

وتفقد مساعد وزير الزراعة، وحدة النيتروجين، وأعمال التلقيح الصناعي، فضلًا عن الثلاجة المركزية للقاحات بالمديرية ومتابعة أعمال تحصينات الماشية بالمديرية، كما تمّ تفقد أعمال وحدة الواسطى البيطرية التابعة لإدارة الفتح البيطرية، وتمّ مناظرة المكان المقترح لتخصيصه وحدة تلقيح صناعي مركزية لخدمة محافظات وسط الصعيد.

وخلال زيارته لمحافظة سوهاج، تفقد مساعد وزير الزراعة، مركز التلقيح الاصطناعي للماشية بمدينه طهطا، والمقرر العمل على رفع كفاءته وإعاده تشغيله، حيث توقف عن العمل منذ 15 عامًا.

وأشار مساعد وزير الزراعة، إلى أن عملية التطوير تشمل إعادة التصميم الداخلي ليتناسب مع أحجام وأنواع الطلائق والحفاظ عليها، لافتا إلى أنه باستكمال التجهيز والتحديث سيكون المركز مهيأ يمكن لسد احتياجات 5 محافظات في صعيد مصر من مستلزمات التلقيح الاصطناعي مما يعد طفرة في الإنتاج الحيواني في قرى الصعيد، مع الإمداد بأحدث الاجهزه التي تضمن إنتاج قصيبات سلائل منوية عالية الجودة والتي تحمل صفات وراثية مميزة وتناسب مع الهدف المرجو بتنشئة سلالات مصرية.