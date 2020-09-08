حميد الشاعري: هيثم شاكر من أفضل الأصوات في الوطن العربي

اختار الفنان الكبير حميد الشاعري، الفنان هيثم شاكر، كواحد من أفضل الأصوات التي ظهرت خلال القرن الواحد العشرين.

وقال الشاعري لـ"الوطن"، إنه خلال السنوات الماضية ظهر عدد كبير من الأصوات الرائعة بمصر والوطن العربي، أرى من بينها صوت الفنان هيثم شاكر، فهو صوت رائع وجميل.

وأشار الشاعري إلى أنه معجب أيضًا بصوت الفنان محمد حماقي.

وطرحت شركة "كامب برودكشن" البرومو الخاص بألبوم الفنان حميد الشاعري الجديد "أنا بابا"، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، ومن المنتظر طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

وعلمت "الوطن" أن الفنان الكبير حميد الشاعري سيطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "أنا بابا" خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعد "هو اللي عليه الطلب" أولى الأغنيات التي كان من المقرر أن تحمل اسم الألبوم قبل تغييرها بأغنية "أنا بابا".

وأكد حميد، لـ"الوطن"، أن الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم، وستكون مفاجأة قوية لجمهوره عقب طرحها.