هيثم شاكر: وافقت على "حب عمري" بعد قراءة السيناريو 20 مرة.. ولم أشترط "البطولة المطلقة"

قال الفنان هيثم شاكر إن مسلسل «حب عمرى» من أفضل الأعمال التى عُرضت عليه طيلة السنوات الماضية، خاصة أنه لا يعتمد على وجود خط واحد، مشيراً إلى أنه «قرأ شخصية العمل الرئيسية أكثر من 20 مرة».

وأضاف «هيثم»، فى حوار لـ«الوطن»، عقب أدائه أول بطولة مطلقة فى الدراما، بمشاركة عدد من النجوم، أن تصدر حلقات المسلسل لـ«يوتيوب مصر» لأكثر من 8 أيام متتالية بعد عرض حلقاته الأولى كان بمثابة مفاجأة له ولأبطال العمل، موضحاً أنه اكتفى بغناء «التتر» فقط، كونه عملاً درامياً، وأنه فنان وليس مطرباً فقط، كاشفاً تفاصيل تجسيده لشخصية «عيسى» وظهور نجله، وتعامل طاقم العمل مع أزمة «كورونا» وكواليس موافقته على العمل.

لماذا قررت خوض أول بطولة مطلقة فى عالم الدراما بمسلسل «حب عمرى»؟

- الشركة المنتجة عرضت علىّ فكرة المسلسل مع المخرج عبدالعزيز حشاد، وجلست معهما وحينما قرأت الورق وجدته من أفضل الأعمال التى قرأتها طيلة السنوات الماضية منذ أن بدأت التمثيل، وبعدها قرأت ورق المسلسل 20 مرة، لمذاكرة شخصية «عيسى» وبنائها الدرامى، ودراسة أسلوبها فى الحياة، والأجواء المحيطة بها، وأكثر ما جذبنى فى السيناريو هو التشابك والترابط بين أبطال العمل، فالمسلسل لا يعتمد على وجود خط واحد، بل هناك عشرات الخطوط الدرامية، وهو ما أعطى لباقى زملائى فى المسلسل الفرصة لكى يتميزوا ويتألقوا.

حضرت "كورسات" تمثيل لتجهيز نفسى

كيف حضرت لشخصية «عيسى»؟

- بداية التحضير للمسلسل كانت منذ وقت عرض «أرض جو» الذى شاركت فيه مع الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق عام 2017، ومن وقتها بدأت التجهيز للتمثيل من خلال كورسات تمثيل منها حضور ورشة مع سامح عزت، وهو أكثر من دربنى، وبعد نجاح التجربة الأولى اتخذت قرار استكمال المشوار، ولم أضع شروطاً سواء كان بطولة مطلقة أو مشاركة مع فنان آخر، ورفضت عدداً كبيراً من الأعمال الدرامية إلى أن اخترت «حب عمرى».

هل شاركت فى اختيار الفنانين المشاركين معك فى العمل؟

- كانت هناك ترشيحات وضعتها الشركة المنتجة والمخرج، وهناك من رحب على الفور بالمشاركة، وهناك من اعتذر بسبب انشغاله بتصوير أعمال أخرى.

ما رأيك فى قول البعض إن شخصية العمل تتسم بالغموض؟

- لا، فشخصية «عيسى»، أنه شخص طيب وحنون للغاية ما جذب له أكثر من فتاة، وحاز على إعجابهن، فهو شخص مثالى للغاية، ولا يتسم بالغموض.

العمل لا يعتمد على الشكل الرومانسى فقط.. فهل قصدتم ذلك؟

- بالتأكيد، حيث إننا رأينا أنه من الضرورى وجود العديد من الخطوط الدرامية بالمسلسل.

لماذا تبرأت منة فضالى من المسلسل؟

- كان لديها مشاكل مع شركة الإنتاج وليس مع طاقم العمل، فكان هناك اختلاف على بنود العقد.

ما تقييمك لأداء الفنانة سهر الصايغ؟

- سهر فنانة موهوبة، ولديها قدرات تمثيلية هائلة، وسيكون لها شأن كبير خلال السنوات المقبلة، والجمهور والمشاهدون تقبلوا دورنا وقصة حبنا.

من الفنان الذى أعجبك أداؤه؟

- سامح الصريطى هو أكثر الفنانين الذين خطفوا نظرى خلال التصوير لتقديمه الكوميديا لأول مرة.

تصدر الحلقات الأولى لـ"تريند مصر" كان أكبر مفاجأة

هل توقعت أن تتصدر حلقاته «تريند» يوتيوب مصر؟

- للأمانة، التريند كان أكبر مفاجأة لنا جميعاً، فلم نكن نتوقع أن يحقق العمل كل هذا النجاح وبالتحديد فى حلقاته الأولى، والحمد لله أن تعبنا لم يضع هباءً.

فكرة العمل قريبة للتيمة الرومانسية الدارجة التى ربما تكون قدمت من قبل، هل قلقت من المقارنات؟

- لم أخش إطلاقاً من فكرة المقارنة، فالعمل هو حدوتة رومانسية اجتماعية، تستطيع كل أفراد الأسرة مشاهدتها دون مشهد أو لفظ خارج، إضافة إلى أنه فى منتصف العمل تغيرت تماماً الفكرة وأصبحت غير متوقعة.

شخصية "عيسى" ليست غامضة بل كانت مثالية للغاية

ما ردك على الاتهامات التى وجهها البعض لك عبر مواقع التواصل بأنك قدمت مسلسلاً مخصوصاً لكى يقع فى حبك بطلات العمل؟

- من ردد هذا الكلام لم يشاهد المسلسل بشكل كامل، فالسيدات فى مسلسل حب عمرى وقعن فى حب عيسى، وليس هيثم شاكر، كما أن الشخصية رائعة ومثالية، فهو الذى أنقذ سيدة لا يعرفها وتعرض للضرب لحمايتها، وهى أرملة فوقعت فى حبه، وهناك أخرى علمت بأمر رفضه لرشوة مليون جنيه فأحبت شخصيته، إضافة إلى حب عمره منذ الصغر وهى سارة التى أحبته منذ الطفولة.

هل هناك صفات تجمع بينك وبين شخصية عيسى بطل العمل؟

- يستحيل أن أذكر صفاتى الطيبة، فالمقربون منى هم فقط من يحددون تلك الصفات، ولكن ما أستطيع أن أقوله هو أن الأخلاق الجيدة هى العامل المشترك بيننا.

هل ترى أن شخصيته المثالية موجودة فى الواقع؟

- نعم هى موجودة فى الواقع، فالشخص المثالى «الجدع» ما زال موجوداً بالواقع، والفتيات التى أحبته بالمسلسل أحببنه ليس لأنه رشدى أباظة، ولكن بسبب جدعنته وأخلاقه.

لماذا لم تقدم أغنيات بصوتك داخل حلقات العمل؟

- تعاملت مع المسلسل كونه عملاً درامياً، وأنا فنان ولست مطرباً فقط، ورغم أن الشركة طلبت منى الغناء، ولكنى رأيت أن أكتفى بأغنية التتر، فرغبت أن يتفاعل المشاهد مع شخصية عيسى، وينسوا أن الفنان الذى أمامهم هو المطرب.

كيف جاءت فكرة أغنية «عمرى» التى قدمتها فى «التتر»؟

- أمتلك أغنية حب عمرى التى استخدمت تتراً للمسلسل منذ 4 سنوات، وكان يفترض طرحها فى ألبومى الأخير معرفة قديمة، ولكن حينما استمعت لها أول مرة من الشاعر أمير طعيمة والملحن رامى جمال، قررت شراءها وطرحها فى عمل درامى، سواء كان من بطولتى أو بعمل أشارك فيه بصوتى، إلى أن شاءت الأقدار أن أختار المسلسل، وتكون كلمات الأغنية تتماشى مع أحداث العمل، فعرضتها على الشركة المنتجة، التى وافقت على الفور بضمها للعمل الدرامى.

نجلى "محمد" لم يجهد المخرج أثناء تصوير دوره

من صاحب فكرة مشاركة نجلك «محمد»؟

- قبل بدء التصوير، كنا نبحث عن طفل يشبهنى لكى يصور عدة مشاهدة، وظللنا نبحث عنه، إلى أن أقترح علىّ المخرج عبدالعزيز حشاد فكرة الاستعانة بنجلى محمد، رغم أن محمد ما زال طفلاً فى المرحلة الابتدائية وهوايته كرة القدم، وتمت الاستعانة به، وقدم الدور بسهولة، ولم يجهد المخرج فى التصوير، بل صورها فى دقائق معدودة، وأصبح من يوم التصوير يريد التمثيل مرة أخرى لأنه أحب الكاميرا وكواليس التصوير.

كيف تعاملت مع جائحة كورونا خلال تصوير مشاهد المسلسل؟

- التزمنا بالتعليمات الوقائية والتعقيم الدائم لكل اللوكيشن، وأثر «الكورونا» فى تغيير كل المشاهد الخارجية إلى داخلية، كما ألغينا المشاهد التى بها أعداد كبيرة واستبدلناها بمشاهد أخرى.

لا أجيد التخطيط لمستقبلى الدرامى.. والعمل "حدوتة رومانسية" ولم أخش المقارنة.. وتشابك العلاقات داخل المسلسل سبب نجاحه

ما خططك الدرامية المقبلة؟

- لست من الشخصيات التى تجيد وضع خطط مستقبلية لنفسها، الآن أعيش سعادة بنجاح مسلسل حب عمرى، ولكن بالفعل معروض علىّ عدد من الأعمال التليفزيونية والسينما، ولم أحسم أمرى منها بعد، كما أننى لا أمانع من المشاركة مجدداً فى أى عمل مع نجم كبير، ربما يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة بعد أن أستريح من مجهود التصوير أبدأ فى دراسة الورق.