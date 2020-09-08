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بقوة 150 حصانا.. مواصفات ميستوبيشي إكليبس 2021

كتب:

طلعت الصناديلي
08:32 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
ميتسوبيشي اكليبس

ميتسوبيشي اكليبس

أزاحت شركة "دايموند موتورز" الوكيل الحصري للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر، نهاية شهر أغسطس الماضي، الستار عن أيقونتها الجديد من سيارة إكليبس كروس 2021، بسعر يبدأ من 380 ألف جنيه للفئة الأولى.

وخلال السطور التالية، نرصد أبرز المواصفات الخاصة بالسيارة ومنها:

- تأتي السيارة بمحرك 4 سلندر، بسعة 1.5 لتر، وبقوة 150 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/متر، و5500 لفة في الدقيقة.

- يتصل بناقل حرك CVT مكون من 8 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى الـ 100 كم/ ساعة، في غضون 9.3 ثانية.

- تستهلك السيارة من الوقود متوسط 6.7 لتر لكل 100 كم.

- تتوفر السيارة بعدة وسائل للأمان منها 7 وسائد هوائية للركاب، ومثبت سرعة، وحساسيات للركن بثمان اتجاهات، ونظام الفرال المانع للانزلاق، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام تخفيف حدة التصادم الأمامي.

 

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