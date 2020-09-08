5 معلومات عن أول حفلات سميرة سعيد "أون لاين"
كتب:
محمود الرفاعى
06:05 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
سميرة سعيد
تحيي النجمة سميرة سعيد أول حفلاتها أونلاين يوم الخميس المقبل، الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.
وترصد الوطن 5 معلومات عن تلك الحفلة المتوقع أن يشاهدها ملايين المتابعين.
- الحفل برعاية تطبيق التيك توك ومن تنظيم شركة هاي ويف.
- ستقدم سميرة أغنية "قط وفار" لأول مرة في الحفل وهي من كلمات عبد الحميد الحباك ومن ألحان إيهاب عبد الواحد توزيع الموزع الموسيقي نابلسي.
- أدت سميرة خلال بروفات الحفل بروفة على أغنية واحشني بصحيح.
- ستشدو سميرة خلال الحفل بمجموعة من أروع أغنياتها الشهيرة.
- الحفل أول هو الأول لسميرة منذ أكثر من 7 أشهر منذ أحياها حفل غنائي مع نجوم ذا فويس في الإمارات.