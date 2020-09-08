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5 معلومات عن أول حفلات سميرة سعيد "أون لاين"

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محمود الرفاعى
06:05 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
سميرة سعيد

سميرة سعيد

تحيي النجمة سميرة سعيد أول حفلاتها أونلاين يوم الخميس المقبل، الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وترصد الوطن 5 معلومات عن تلك الحفلة المتوقع أن يشاهدها ملايين المتابعين.

- الحفل برعاية تطبيق التيك توك ومن تنظيم شركة هاي ويف.

- ستقدم سميرة أغنية "قط وفار" لأول مرة في الحفل وهي من كلمات عبد الحميد الحباك ومن ألحان إيهاب عبد الواحد توزيع الموزع الموسيقي نابلسي.

- أدت سميرة خلال بروفات الحفل بروفة على أغنية واحشني بصحيح.

- ستشدو سميرة خلال الحفل بمجموعة من أروع أغنياتها الشهيرة.

- الحفل أول هو الأول لسميرة منذ أكثر من 7 أشهر منذ أحياها حفل غنائي مع نجوم ذا فويس في الإمارات.

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