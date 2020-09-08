وزيرة الثقافة تجتمع مع المجلس التصديري للطباعة والكتب

عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اجتماعا مع وفد من أعضاء المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، برئاسة المهندس نديم إلياس، مع كل من أحمد جابر، نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة الطباعة، سارة ابراهيم المدير التنفيذي، الفنانة إسعاد يونس، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري ورئيس لجنة المصنفات، سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين ورئيس لجنة الكتاب، المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيىة المصرية العامة للكتاب، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب لبحث سبل دعم صناعة النشر بكافة صوره وصناعة السينما وحماية التراث والملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتج الثقافي والفني المصري للأسواق العالمية ومناقشة مقترحات تشريعية، تضمن حماية هذه الصناعات تمهيدا لعرضها على البرلمان.

قالت عبد الدايم، إن العمل على تطوير صناعات النشر والسينما وحفظ حقوق الملكية الفكرية، يخلق العديد من فرص العمل، ويزيد من تواجد قوى مصر الناعمة على المستويين الإقليمي والدولي، وأضافت أن دعم الصناعات المتعلقة بهذا المجال واجب وطني، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها من خلال التعاون بين الجهات العاملة ومؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة فى تأكيد أهمية المنتج الثقافي كقيمة مضافة مع التجارة والصناعة، ليمثل جزءً من الناتج واحد مصادر الدخل القومي، كما أكدت على ضرورة التنسيق مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لبحث الأسس والأطر الخاصة بالمشروع.

يذكر أن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، تاسس عام ۲۰۱۷ ويجمع ممثلي المصدرين والمنتجين، ويعمل كمجلس استشاري يختص بإعداد الاستراتيجيات والخطط لزيادة الصادرات ورفع كفاءتها، من أجل تعزيز المركز التنافسي للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ويتكون من 5 قطاعات هم (طباعة- تغليف- ورق کتب۔ مصنفات فنية) ويختص بتمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية للربط بينهم ومختلف الجهات بهدف تنمية الصادرات، اقتراح الخطط التصديرية، بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية الدولة لتنمية قطاع الصادرات بالتعاون مع الجهات المعنية، وإعداد الدراسات والخطط التسويقية والتقارير الإحصائية والدراسات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المقترحات.