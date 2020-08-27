وزيرة الثقافة تشارك في لجان تقييم المرشحين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وذلك للمشاركة في المرحلة الأخيرة من مراحل التقييم للمرشحين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث كانت رئيسًا لإحدى لجان المقابلات الشخصية.

أكدت "عبدالدايم"، في تصريحات صحفية، فخرها بوجود الأكادیمیة الوطنية للتدريب في مصر وبالبرامج المقدمة بها والتي تعمل على إعداد قيادات تنفيذية وفق أسس علمية حديثة، وقالت إن مشاركتها العام الماضي في المقابلات الشخصية لاختيار المرشحين للدراسة أتاحت لها الاطلاع على نماذج شابة فريدة تسعى لتحقيق الكثير من الطموحات لرفعة الوطن وازدهاره، وتابعت أن المتقدمين للدراسة في الدورة المقبلة يحملون أحلامًا لا تقل عن سابقيهم ويتمتعون بطاقة إيجابية مؤثرة، مشيدة بفكرة تأسيس الأكاديمية التى تهدف إلى خلق كوادر متخصصة فى مجال القيادة التنفيذية بمختلف الهيئات والمؤسسات المصرية.

يُذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذوي كفاءة عالية للدولة وقادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوؤ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدرباً .

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.