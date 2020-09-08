36 محطة غاز لتموين السيارات تدخل الخدمة في 2021

كشف مصدر مسؤول في شركة "غازتك"‘ إحدى شركات وزارة البترول والعاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أنه من المخطط إنشاء 36 محطة تموين جديدة بالغاز الطبيعي خلال العام 2021 بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم إنشاء 14 محطة تموين متكاملة لتحتوي علي جميع أنواع، الوقود سواء غاز طبيعي أو وقود سائل.

وتستهدف الدولة خلال الفترة الحالية زيادة أعداد السيارات التي يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وإحلاله محل الوقود السائل، خاصة مع تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ضرورة استخدام الغاز بدلًا من البنزين والسولار، نظرًا لتوفره لدي الدولة، ما يقلل من أعباء فاتورة الاستيراد للوقود من الخارج.

وأكد السيسي حق الدولة في عدم ترخيص السيارات الجديدة التي لا تعمل بالغاز الطبيعي، مشددًا على ضرورة طرح مبادرات وتسهيلات لتحويل السيارات للتسهيل علي المواطنين، وتوفير التمويل اللازم للتحويل، على أن يكون هناك إمكانية لتكون الفوائد صفرية لعدد من البرامج.