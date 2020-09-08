عباس أبوالحسن يعلن إزالة اللافتات الإعلانية للطبيب المتهم بالتحرش

كشف الفنان عباس أبوالحسن، عن إزالة اللافتات الإعلانية لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش باسم سمير من أعلى كوبري المحور.

وكتب أبوالحسن عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": أزيلت جميع اللافتات الإعلانية لطبيب الأسنان باسم سمير المتهم بالتحرش الجنسي، من امتداد المحور المركزي.

وتقدم كلا من الفنان عباس أبوالحسن والفنان تميم يونس ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الدكتور باسم سمير، بتهمة التحرش بالرجال.

وكتب "عباس" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة والمستشار النائب العام عن طريق المحامي حسن أبوالعينين وكيلا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل الدكتور باسم سمير ناشد فهمي وشهرته (باسم سمير) طبيب أسنان، وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية".

وأصدر الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال بيانا، أكد فيه "أن هناك حملة مضللة لا تمت للواقع بصلة، هدفها التشهير به عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا".