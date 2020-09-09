شركات هندسية تنهي إجراءات التصالح بـ3 آلاف جنيه.. "سبوبة"

"بادِر بعمل ملف التصالح من أجل مصلحتك".. إعلان نشرته إحدى الشركات الهندسية بمحافظة الغربية، لتجهيز ملف التصالح والسلامة الإنشائية للبناء المخالف مقابل دفع 3 آلاف جنيه، وهو نوع من "السبوبة" المغلفة في صيغة مساعدة.

"رحاب" مسؤولة العلاقات العامة بالشركة، أكدت أنهم قاموا بعمل توعية مجانية للناس عن طريق الاتصال بهم تليفونيًا والنزول لهم إلى أرض الواقع، ثم عرضوا إعلانهم الذي يتضمن دفع مبلغ مادي تقول إنه مبلغ "رمزي": "فيه ناس بتطلب أكتر من كده وإحنا بنبدأ ننزل مهندسين تبعنا يجمعوا معلومات من مجلس المدينة التابعة له القرية أو المنطقة، لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بهذا القانون والأوراق المطلوبة في الملف ثم عمل معاينة وأخذ مقاسات البيت، وتسليم الملف لصاحبه مقابل 3 آلاف جنيه".

تحكي "رحاب" أن سعر الملف يبدأ من 600 جنيه ثم يأخذ المهندسون أجرهم مقابل النزول وعمل الرسم الهندسي لرفع مساحات البيت أو الوحدة السكنية، موضحة أن السعر يختلف من القرية للمدينة: "بيوت القرى معروفة بأنها دور أو اتنين بعكس المدينة ممكن تكون مرتفعة أكتر وبنراعي ظروف الناس المادية".

تنفى رحاب أن الأمر غرضه التربح المادي، مؤكدة: "عرّفنا الناس إن الحكومة مش بتهزر وآخر ميعاد لتسليم الملف يوم 30 سبتمبر، ورغم كل هذه الدعاية عبر الصفحات المختلفة إلا أن الإقبال لا يزال ضعيفًا".

وأكد محمود جمال، الذي يعمل في قسم الدعاية داخل الشركة، أنهم أطلقوا هذا الإعلان مع بداية الحديث حول القانون، ودعوا الناس لتقديم الملف من خلالهم نظرًا لخبرتهم في هذا المجال: "بنقدر نخلّص للشخص الورق المطلوب ونسلمهوله كامل وبيروح يسلمه في مجلس المدينة، واحنا كفريق بننزل نسأل إيه الورق المطلوب عشان نجهزه".