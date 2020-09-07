محافظ البحيرة: 108 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء بنسبة 60%

قال اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، إن المحافظة شهدت 108 آلاف طلب تصالح، ما يمثل 60% من المخالفين بالمحافظة، بعدما قدمت عدة تيسيرات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن هذا التصالح فرصة كبيرة لكل مواطن، بأن يحسم أمره القانوني، إذ أنه يحصل على عقد لا يصبح بموجبه مخالفًا.

وتابع: "سهلنا على المواطنين التقدم بطلبات التصالح، وفتحنا جميع المراكز التكنولوجية في المدن، ووفرنا مراكز متحركة لقرى المحافظة، التي يبلغ عددها 7 آلاف قرية، حيث أن العدد الأكبر من المخالفات يقع في أيام القرى".

وواصل: "نعمل في أيام العطلة، ونعمل صباحا ومساءً حتى الثانية عشرة مساءً، ونضع ملصقات على الطرق، وفي المنشآت الحكومية حتى يعرف المواطنون أكثر عن القانون، ولا نمنع أي مواطن من التسديد".

وأردف: "أسعار التصالح لدينا تتراوح ما بين 50 جنيهًا للمتر حتى 500 جنيهًا للمتر الواحد حسب القرية او المركز، وعمومًا يجب أن يلحق المواطنون التقدم بطلبات التصالح ثم التظلم إذا أرادوا ذلك".