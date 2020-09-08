"شوقي": هنرجع لفكرة التعلم بدل من الصراع على الدرجات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن النظام الجديد للثانوية العامة الذي أُعلن عنه عام 2018 تدرب عليه الطلاب منذ بداية المرحلة حتى وصلوا حاليًا للصف الثالث الثانوي، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعتمد على عدم تدخل العنصر البشري بشكل كامل، فالأسئلة ستُوضع عبر الكمبيوتر وكذلك تصحيحها، ما يقضي على ظاهرة الغش أو تسريب الامتحانات.

وذكر الوزير أن النظام الجديد "مفيهوش عنصر بشري كامل من وضع الامتحان لوصوله للطالب، وبيه بنمنع التسريب بنسبة 100%، والتصحيح هيقوم بيه الكمبيوتر، ومفيش تظلمات، أو إن حد يقول إنه حصل خطأ، وده هيظبط المجاميع عن اللي اعتدنا عليه السنوات السابقة، وهنسمح ليهم ياخدوا أكثر من فرصة علشان الامتحان ميبقاش بالنسبة ليهم حياة أو موت، وممكن يحسن من درجاتهم في المواد، وهنرجع لفكرة التعلم بدل الصراع على الدرجات".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تسكين 23 مليون طالب بشكل أمثل لمكافحة فيروس كورونا، وكذا استكمال العملية التعليمية، لافتًا إلى أن الوزارة قررت إرسال الطلاب للمدارس في أيام معينة وبجداول محددة مسبقًا.

وتابع، أن الجداول التي ستضعها المدارس ستتم وفق الضوابط التي حددتها الوزارة لكافة المدارس، حيث ستلتزم المدرسة بتوفير مساحة لن تقل عن متر ونصف بين كل طالب وآخر، منعًا لتفشي فيروس كورونا فيما بينهم: "الجدول هيكون متضمن أشياء يقوموا بها من المنزل".

وأكد إضافه مكتبة هائلة بها الكثير من الكتب والدروس "أون لاين" للطلاب عبر القنوات التعليمية المختلفة في الإنترنت وغيره، وستعتمد الوزارة ضمن خطتها نشر المقررات الدراسية بشكل دوري طوال العام، حيث أن المقررات التي نُشرت حتى الآن سبقت بها الوزارة العملية التعليمية بـ6 أسابيع: "هنبني واحنا ماشيين".