رغم سنها ومرضها.. "أم السعد" تشارك بالانتخابات: صوتي مايغلاش على مصر

بصوت مبحوح .. وتنفس بصعوبة.. قالت أم السعد محمد : أنا من سكان نزلة السمان وعندي 62 سنة ومصابة بحساسية على صدري، ورغم ذلك ركبت 3 مواصلات 2 ميكروباص وتوك توك، علشان أعطي صوتي في انتخابات مجلس الشيوخ، حبًا في مصر واستقرارها.

وتابعت أم السعد في حديثها لـ"الوطن"، عقب خروجها من لجنة مدرسة الصفا والمروة الإعدادية بنات بفيصل، والإدلاء بصوتها في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، "تحملت مشاق ركوب 3 مواصلات والحر، والانتقال من سكني بنزلة السمان بالهرم الى مدرسة الصفا والمروة، لأن صوتي مايغلاش على مصر".

كنت حريصة على تشجع جيراني وأقاربي للتصويت في الانتخابات

وأكدت "أم السعد" أنها عندما علمت بموعد جولة الإعادة في الانتخابات، جهزت نفسها واستعدت للذهاب للإدلاء بصوتها، وأنها كانت حريصة على تشجع جيرانها وأقاربها للتصويت في الانتخابات.

الريس والحكومة مش هيبنوا البلد لوحدهم.. لازم الناس تساعد

وتابعت "أم السعد" قائلة: "الريس والحكومة مش هيبنوا البلد لوحدهم، لازم الناس كمان تساعدهم، اللي له صوت في الانتخابات يروح يعطيه، واللي عليه عمل يؤديه بضمير".

وأشارت إلى أن البلد أفضل كثيرا من السنين الماضية، "أنا وولادي وأحفادي بناكل وعايشين على التموين، وربنا يكملها بالستر، أحنا كنا فين وبقينا فينا، بلدنا بخير والرئيس السيسي بيعمل اللي عليه، الشعب كمان لازم يعمل اللي عليه".

وطالبت "أم السعد" كل المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات بالنزول، حتى تظل البلد تسير في طريق النور والخير والاستقرار.

ويتنافس في جولة الاعادة بمحافظة الجيزة المرشحان عمرو إبراهيم علي محمد القماطي، ومصطفى يوسف أبوزيد رضوان على مقعد فردي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خوض 14 محافظة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ وهي محافظات، محافظة الجيزة ومحافظة دمياط ومحافظة بورسعيد ومحافظة القليوبية ومحافظة الإسماعيلية وحافظة المنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح.

وأهابت الهيية بجميع اللجان الفرعية باتخاذ إجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها، تعقيم كل المقرات الانتخابية قبل بدء التصويت وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل أطراف العملية الانتخابية والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين أطراف العملية الانتخابية، سواء أمام مراكز الاقتراع أو داخل اللجان.