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إصابة مراقبين في انتخابات الشيوخ بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
03:00 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب مراقبان، اليوم، بهبوط داخل لجان الاقتراع خلال اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان، حيث جرى نقل أحدهما إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بإشراف الدكتور محمد الدخيلي، مدير عام مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بإصابة محمد فكري الطيري مراقب لجنة، 35 سنة، بهبوط عام داخل لجنة رقم 24 بجزيرة سهيل بمدينة أسوان، وجرى نقله إلى مستشفى أسوان الجامعي.

كما أصيبت شيرين محمود إسماعيل مراقبة لجنة، 22 سنة، بهبوط عام، وأسعفت داخل اللجنة بمدرسة حاجر أبو خليفة الابتدائية بإدفو.

 يذكر أن 4 مرشحين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان، يتنافسون على مقعدين هم، "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن" ، ومحمد الأنور سليمان من مدينة دراو، مرشح حزبي "مستقبل وطن"، وياسر عبدالحميد عوض من مدينة إدفو  "مستقل" ، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.

وتستقبل 255 لجنة في محافظة أسوان، الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ.

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