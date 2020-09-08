باحث حركات متطرفة: الإخوان لهم تاريخ حافل من الاغتيالات

قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان لها تاريخ حافل من الاغتيالات، كما قتلوا سياسيين ومواطنين أبرياء ليس لهم علاقة بالسياسة، بجانب قتلهم للقضاة.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المؤسس الأول لجماعة الإخوان الإرهابية، أنشأ التنظيم عام 1928 من خلال أفكار تدعو لممارسة العنف تلا ذلك إنشاء الذراع العسكري للجماعة بعد 10 سنوات من إنشاء التنظيم، موضحا أن فكرة الجماعة تدعو إلى العنف وهو ما مارسته الجماعة الإرهابية منذ أربعينيات القرن الماضي، بجانب ممارسة الاغتيالات حتى 30 يونيو 2013 وما بعدها.

وأكد أنه بعد 30 يونيو 2013 أنشأت الجماعة عددا من الحركات المسلحة وهي امتداد لنظام الجماعة أفكارها التي لا تنتهي بكيان الجماعة الأم.