مختار نوح: جماعة الإخوان انتهت والباقين أموات.. والقرضاوي مريض جدا

أكد الكاتب والمفكر السياسي مختار نوح، أن أثر القبض على محمود عزت ليس كبيرًا، لكنه يعطي مزيد من الانقسامات داخل جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن هناك أقاويل بإنهم يتهمون بعضهم البعض بالتسبب في القبض على محمود عزت.

وأوضح "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القيادي الإخواني محمود عزت، كان مختلف عليه من قبل الجماعة، وليس بديل لشخص، مؤكدًا أن الجماعة في الخارج، تعمل بدون ربط او ترتيب،: "ماشية حسب التساهيل".

وكشف نوح، أن يوسف القرضاوي ليس له أثر في هذه الفترة، بسبب شدة مرضه، مضيفًا: "الإخوان منقسمة ولا أحد يحل مكان محمود، حيث أنه كان يحل مكان المرشد دون قرار من الإخوان".

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية انتهت منذ عام 2019، والباقي منهم أجسام ميتة، مؤكدًا أن إنقسام الإخوان نتيجة المال: "مرتبات أيمن ومعتز مطر وباقي العاملين مجال الإعلام كتير.. الفلوس بتنزل عليهم زي المطر" مؤكدًا أن الجماعة تريد التأثير الإعلامي على المصريين.

وأوضح أن الإخوان الهاربون العاملون في مجال الإعلام والمواقع الإخبارية، يحصلون على الكثير من المال، والباقين يتوسلون من أجل المال، ويتسولوا وظيفة، مؤكدًا أن الهاربين من مصر، كانوا يفكروا أنهم سيقوموا بدور دعوي ولكنهم يعملون من أجل المال.