عكاشة: جماعة الإخوان تحاول إثارة غضب المواطنين لتغطية انقساماتها

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن مصر تتعرض لهجمة شرسة من جماعة الإخوان الإرهابية، إذ إنها شككت في كل مشروعات الدولة، واتهمت الدولة بأنها تهدر أموال المواطنين في مشروع قناة السويس الجديدة، الذي أصبح حديث العالم كله وماثلًا للعيان.

وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "من كانوا يهاجمون الدولة منذ عام 2014 يرددون الأكاذيب والمغالطات لإثارة غضب المواطنين من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في حملة ممنهجة".

وتابع أن هدف حملة الجماعة الإرهابية الأخيرة بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء هدفها الأساسي محاولة التغطية على حالة الانقسام الكبير الذي تعيشه الجماعة في الداخل، أي أنها تحاول إخفاء حقيقة الأزمة الفادحة التي تمر بها من خلال التشويش على المواطنين.

وواصل: "نحن أمام سحابة من الأكاذيب ورغبة من جماعة الإخوان في التغطية على المأزق الداخلي الذي تعيشه، خاصة بعد القبض على الإرهابي محمود عزت والرفض الكبير في صفوفها الداخلية بشأن تعيين إبراهيم منير بدلًا منها، والشعب المصري كشف هذا الأمر بصورة سريعة جدًا".