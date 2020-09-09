أزمات وحروب المهرجانات الغنائية أبرزها "أمك صحبتي وبنت الجيران"

شهدت المهرجانات الغنائية، عدد من المشكلات والأزمات، منذ ظهورها، بسبب رفض عدد كبير من المستمعين ونقابة الموسيقيين، ما يتم تقديمه فيها.

ترصد "الوطن"، أبرز تلك المشكلات والأزمات:

2015.. مفيش صاحب يتصاحب

تعرض المهرجان لفريق شبيك لبيك، لهجوم شديد من الإعلام، بسبب كلمات المهرجان، الذى يسخر من علاقة الأصدقاء ببعضهم، وكان على رأس المهاجمين الفنان محمد صبحي ومدحت صالح.

2017.. انتحار على خط النار

تسبب حمو بيكا، في أزمة كبرى وقت ما طرح مهرجان انتحار على خط النار، لتحريضه على أمور لا أخلاقية، ودعوة لزنا المحارم، لكن المهرجان لم يذاع انتشاره، إلا مع نجاح حمو بيكا.

2018.. أمك صحبتي

تسبب مهرجان أمك صحبتي لحمو بيكا، فى أزمة قوية، التى أدت إلى منع الموسقيين أصدار تصاريح له، بسبب كلماته التى تحط من قيم المجتمع.

2020.. بنت الجيران

تعرض مطربي مهرجان بنت الجيران حسن شاكوش وعمر كمال، لهجوم ناري من قبل نقابة الموسيقيين، بسبب كلمات الأغنية، التى تدعو لتناول الخمور والحشيش، وتم تغير كلمات المهرجان إلى من غيرك مش هعيش.