2018 إلى 2020.. أزمات حمو بيكا لا تنتهي
كتب:
محمود الرفاعى
08:25 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
حمو بيكا
منذ أن ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا على الساحة الغنائية، وأزماته ومشاكله لا تنتهي مطلقا، فدوما هو عنوان فى صفحات الحوادث بسبب القضايا المرفوعة عليه من سب ومزاولة نشاط غير رسمي واقتحام.
ترصد "الوطن" التوقيت الزمني لكل أزمات حمو بيكا..
نوفمبر 2018
دخل حمو بيكا فى مشادة كلامية مع مطرب المهرجانات مجدي شطة وسخر فيها كلا منهم من الآخر.
ديسمبر 2018
أول قضية لبيكا لمزاولته الغناء بدون ترخيص فى محافظة الإسكندرية وتحكم بحبسه 3 أشهر.
يوليو 2019
أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا بمنع التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات.
أكتوبر 2019
أعلنت نقابة الموسيقيين رسوب بيكا فى اختبار الأداء ومنعه تماما من مزاولة الغناء.
أكتوبر 2019
حمو بيكا يقتحم مقر نقابة المهن الموسيقية ويهدد بتحطيمها ويحذر هاني شاكر.
نوفمبر 2019
دعوى قضائية ضد بيكا من الموسيقيين بسبب اقتحام النقابة.
نوفمبر 2019
القبض على حمو بيكا فى أسيوط بسبب الغناء فى فرح باسيوط بدون ترخيص.
فبرير 2020
تحويل بيكا للمحكمة الاقتصادية بسبب إهانة هاني شاكر.
مارس 2020
منع بيكا من الغناء فى سموحة والشرقية وتحرير محضر ضده.
يوليو 2020
أزمة بين الموسيقيين وشركة روتانا بسبب أغنية حمو بيكا "إيه الحكاية".
أغسطس 2020
حمو بيكا يتسبب فى حادث سير فى الساحل الشمالي ويهشم عددا من السيارات.
سبتمبر 2020
الموسيقيين وحي العجمي يرفضان إقامة حفل زفاف حمو بيكا.