2018 إلى 2020.. أزمات حمو بيكا لا تنتهي

منذ أن ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا على الساحة الغنائية، وأزماته ومشاكله لا تنتهي مطلقا، فدوما هو عنوان فى صفحات الحوادث بسبب القضايا المرفوعة عليه من سب ومزاولة نشاط غير رسمي واقتحام.

ترصد "الوطن" التوقيت الزمني لكل أزمات حمو بيكا..

نوفمبر 2018

دخل حمو بيكا فى مشادة كلامية مع مطرب المهرجانات مجدي شطة وسخر فيها كلا منهم من الآخر.

ديسمبر 2018

أول قضية لبيكا لمزاولته الغناء بدون ترخيص فى محافظة الإسكندرية وتحكم بحبسه 3 أشهر.

يوليو 2019

أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا بمنع التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات.

أكتوبر 2019

أعلنت نقابة الموسيقيين رسوب بيكا فى اختبار الأداء ومنعه تماما من مزاولة الغناء.

أكتوبر 2019

حمو بيكا يقتحم مقر نقابة المهن الموسيقية ويهدد بتحطيمها ويحذر هاني شاكر.

نوفمبر 2019

دعوى قضائية ضد بيكا من الموسيقيين بسبب اقتحام النقابة.

نوفمبر 2019

القبض على حمو بيكا فى أسيوط بسبب الغناء فى فرح باسيوط بدون ترخيص.

فبرير 2020

تحويل بيكا للمحكمة الاقتصادية بسبب إهانة هاني شاكر.

مارس 2020

منع بيكا من الغناء فى سموحة والشرقية وتحرير محضر ضده.

يوليو 2020

أزمة بين الموسيقيين وشركة روتانا بسبب أغنية حمو بيكا "إيه الحكاية".

أغسطس 2020

حمو بيكا يتسبب فى حادث سير فى الساحل الشمالي ويهشم عددا من السيارات.

سبتمبر 2020

الموسيقيين وحي العجمي يرفضان إقامة حفل زفاف حمو بيكا.