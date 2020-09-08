غرق صبي بمياه الترعة الإبراهيمية في أسيوط

لقي صبي مصرعه غرقًا، اليوم، أثناء استحمامه بمياه الترعة الإبراهيمية بمركز القوصية فى أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورمركز شرطة "القوصية" بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بغرق صبى في مياه الترعة الإبراهيمية، دائرة المركز، وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الشرطة والإنقاذ النهري لموقع البلاغ وجرى انتشال الجثة.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لصبى يدعى "أحمد عبدالرحيم عبد الحميد" 13 سنة، مقيم بقرية "تناغة" دائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة وحُرر المحضر اللازم.