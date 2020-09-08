طوابير على لجان كفر البطيخ في انتخابات إعادة "الشيوخ" قبل الإغلاق

شهدت اللجان الانتخابية بقرية جمصة دائرة مركز كفر البطيخ، إقبالا متزايدا من السيدات، قبيل غلق باب اللجان، في حين توافد عدد من الشباب على لجان الإعدادية بنين بكفر البطيخ، والتي شهدت إقبالا متزايدا أمام اللجان الانتخابية.

وشهدت قرية السعدية القبلية مسقط رأس المرشح أحمد عبدالشافي البلشي، مرشح حزب مستقبل وطن، طوابير من المواطنين أمام اللجان الانتخابية.