السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في لجان دمياط

تصدرت السيدات المشهد الانتخابي بلجان مدارس اللوزي وحسن الزيات و عثمان بن عفان، بمحافظة دمياط، فيما اصطحبت إحداهن طفلها الرضيع خلال توجهها للجنة الانتخابية كما شهدت لجان قرية الشعراء بمركز دمياط إقبالا من السيدات في جولة الإعادة.

وحرص كبار السن على الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، وقصد عدد كبير منهم اللجان رغم مشقة الطريق والإرهاق الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

ويخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، أحمد عبد الشافي البلشي، مرشح حزب مستقبل وطن، أمام حمدي شلبي عاشور، مرشح حزب الحركة الوطنية.