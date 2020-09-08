دمياط الجديدة تواصل حملتها لإزالة التعديات والمخالفات

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، استمرار الحملة المكبرة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، لإزالة التعديات بالمدينة والمخالفات، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن ضبط 15 وصلة من وصلات المياه المخالفة، ووصلات الصرف الصحي غير المقننة بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وكذلك تحصيل بعض المستحقات المالية المستحقة للجهاز لدي العملاء، وإعطاء مهلة لأصحاب المديونيات العالية للسداد، تمهيدا لرفع العدادات وفصل المياه في حالة عدم الالتزام.

وأوضح رئيس الجهاز خلال تصريحات خاصة لـ"لوطن"، أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير، والمنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب على كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، واستكمال المرور لضبط المخالفات بجميع أنحاء المدينة.